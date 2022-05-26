الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل عريس الشرقية بـ6 طعنات لسرقة «توك توك»

المتهمين
المتهمين
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهمين الثلاثة، في واقعة مقتل عريس القرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

بداية الواقعة يوم الخميس الماضي بتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول جثة شاب به عدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى "السيد محمد حجاج"، 31 عاما، مقيم القرين، وأن الوفاة نتيجة شبهة جنائية، لسرقة دراجته النارية التوك توك، تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت التحريات إلى قيام كل من "محمد. ر. م" و"جمعة. م. ع" و"هيثم ص"، جميعهم مقيمون قرية الزهراء بارتكاب الواقعة، بأن قام المتهم الأول باستدراجه من مدينة أبوحماد لتوصيله إلى أحد الأماكن وفي الطريق اتصل بالمتهمين الثانى والثالث لملاحقته لسرقة الدراجة البخارية، وقام بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه بـ6 طعنات منها طعنة نافذة بالراقبة، وألقى القبض عليه وعلى المتهمين الثانى والثالث، وإحالتهم للنيابة العامة.

قاضي المعارضات محكمة أبو حماد تجديد حبس مقتل عريس القرين تهمة القتل العمد

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