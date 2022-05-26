انتشال جثة مجهولة الهوية من قناطر دهتورة فى زفتى بالغربية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بزفتى بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد، رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة، جثة مجهولة الهوية لشخص غارقة فى مياه قناطر دهتورة "الـ 50 عين"، وتم نقلها لمشرحة مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طافية فى مياه قناطر دهتورة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ولم يستدل على هويتها ونقلها لمشرحة مستشفى زفتى العام تحت تصرف النيابة العامة.