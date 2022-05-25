بعد تأهلها في بطولة فرنسا..
10 معلومات عن بطلة التنس المصرية ميار شريف
تأهلت أمس، المصرية ميار شريف، إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث فازت على الأوكرانية «مارتا كوستيوك» بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 يوم الثلاثاء في الدور الأول.
وتعد ميار شريف أول مصرية تبلغ الدور الثاني من هذه البطولة، وخلال السطور التالية نرصد 10 معلومات عنها:
- هي ميار شريف أحمد عبدالعزيز، تبلغ من العمر 26 عامًا
- من مواليد القاهرة 5 مايو عام 1996.
- لاعبة تنس مصرية محترفة تحتل المرتبة 72 في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 4 أكتوبر 2021، و في الزوجي 145.
- وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في حلبة ITF للسيدات.
- لعبت لصالح مصر في كأس فيد، وسجلت فوز/خسارة 10-14و فازت ميار بدورة الألعاب الإفريقية لعام 2019.
- حصلت على درجة البكالوريوس في الطب الرياضي عام 2018 وكانت جزءًا من فريق لاعبات التنس النسائي بالجامعة، وكانت تلعب لصالح Pepperdine Waves.
- لُقبت بـ"فتاة مصر الذهبية" وتوجت بلقبها الثاني على التوالي في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.
- تُوجت بلقب بطولة ماربيلا الإسبانية للسيدات للتنس، وذلك في إنجاز جديد لرياضة التنس المصرية.
- وفي يوليو 2021صارت ميار أول لاعبة تنس مصرية تشارك في دورة ألعاب أوليمبية في أوليمبياد طوكيو، عقب حصدها لدورة الألعاب الإفريقية.
- كما حازت على لقب جائزة أفضل إنجاز رياضي لعام 2020 من اللجنة الأوليمبية المصرية
- وحصدت على بطولة تشارلستون الأمريكية.
- شاركت مصر بلاعبي تنس في أوليمبياد طوكيو 2020 لأول مرة في تاريخها الأولمبي.
- شاركت ميار ومحمد صفوت، وذلك بتحقيقهما ذهبية منافسات فردي الرجال والسيدات على الترتيب في الألعاب الإفريقية 2019 في المغرب.