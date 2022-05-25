10 معلومات عن بطلة التنس المصرية ميار شريف

بعد تأهلها في بطولة فرنسا..

تأهلت أمس، المصرية ميار شريف، إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث فازت على الأوكرانية «مارتا كوستيوك» بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 يوم الثلاثاء في الدور الأول.

وتعد ميار شريف أول مصرية تبلغ الدور الثاني من هذه البطولة، وخلال السطور التالية نرصد 10 معلومات عنها: