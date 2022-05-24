الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخزن ومحل تجارى فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مخزن ومحل تجاري لبيان سبب نشوب النيران، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مخزن ومحل تجاري فى منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وامتد لمحل مجاور فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

نيابة عين شمس محل تجارى المعمل الجنائي شبهة جنائية الحماية المدنية حريق

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وائل لطفي

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