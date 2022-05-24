الثلاثاء 24 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شهر يونيو 2022.. موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر

صرف المعاشات
صرف المعاشات
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بدأ موظفون العاملون في الجهات الحكومية، منذ أمس، صرف مرتبات شهر يونيو 2022، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر، خاصة أنه لا يتم  صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر لكل الجهات الحكومية مرة واحدة بل يتم تقسيمها بحيث تصرف كل 33 هيئة وجهة حكومية مرتباتها في يوم محدد سبق وحددته وزارة المالية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف المعاشات والمرتبات لهذا الشهر وجداول صرف المعاشات لـ10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا من أصحاب المعاشات.

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جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022

ويبدأ أصحاب المعاشات المقدرين بنحو  10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا في  صرف معاشات شهر يونيو 2022، مع بداية يونيو المقبل، ووضعت الدولة جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022، حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن، منعًا لتكدس المواطنين أمام ماكينات صرف المعاش المتاحة في البريد المصري وكافة ماكينات البنوك المتواجدة في كل محافظات الجمهورية، أو من خلال ماكينات فوري،  أو خدمة المحافظ الإلكترونية.

ويأتي جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022 كالتالي:

  • 1 و2 يونيو 2022 لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.
  • 3و 4 يونيو 2022 لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1000 والأقل من 2000 جنيه.
  • 5 و6 يونيو 2022  يصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

ويصل إجمالي قيمة المعاشات التي سيتم صرفها خلال العام المالي 2022- 2023 نحو 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

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ميعاد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

بدأت بعض الجهات الحكومية في صرف مرتبات شهر يونيو 2022 منذ أمس الأثنين، ويستمر صرف المرتبات حسب الهيئات والجهات الحكومية حتى نهاية هذا الإسبوع، حيث صرفت وزارة المالية أمس الأثنين مرتبات  شهر يونيو 2022  لـ33 جهة حكومية  ، بينما تصرف وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية». جديدة مرتب شهر يونيه، مرتب شهر يونيو 2022 اليوم الثلاثاء، وتصرف باقي الجهات مرتباتها خلال  يومي ٢٥ و٢٦ مايو.

شهر يونيو 2022 موعد صرف المعاشات والمرتبات جدول صرف معاشات شهر يونيو 2022 جدول صرف معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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