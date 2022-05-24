الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

منوعات

«تموين دوت كوم».. رابط موقع دعم مصر الرسمى لإدخال رقم التليفون المحمول

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط موقع «دعم مصر» الرسمي «تموين دوت كوم» لتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين، حيث أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة استهلاك التليفون المحمول ليست من مؤشرات إلغاء بطاقة التموين.

رابط موقع دعم مصر الرسمي «تموين دوت كوم»

ويمكن للمواطنين تسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الرسمي «تموين دوت كوم» عبر الرابط التالي : (من هنا).

وأشار وزير التموين، إلى أن الأوراق المطلوبة فقط لإضافة رقم الهاتف هي صورة بطاقة التموين، وصورة الرقم القومي، ورقم التيلفون، وإمكانية التسجيل رقميًا عبر بوابة دعم مصر ومصر الرقمية، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء أي بطاقة تموين بسبب عدم تسجيل رقم الهاتف المحمول.

وأكد «المصيلحي»، أنه لم يتم إيقاف أي بطاقة بسبب تسجيل رقم المحمول، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح الوزير أنه قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون صرف الخبز حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

رابط موقع دعم مصر.. طريقتي تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

متاح الآن.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

ويأتي القرار بمد فترة التسجيل، في إطار إجراءات الوزارة للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس.

وتستهدف وزارة التموين تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الخبز البالغ عددهم 72 مليون مواطن.

خطوات تسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين عبر موقع «دعم مصر»

  1. الدخول على موقع دعم مصر من هنا.
  2. الضغط على خيار الخدمات التموينية المتاحة.
  3. الضغط على تفعيل البطاقة التموينية، والانتظار حتى يتم استلام الرقم السري.
  4. قم بإدخال رقم الموبايل فى الخانة الفارغة، مع التأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح.
  5. اضغط على خيار إعادة إرسال الرقم السري للتليفون المحمول.
  6. قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين.
  7. بعد ذلك يتعين على المستخدم كتابة رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها أو تحديثها، مع التأكد من أن هذا الرقم يتكون من 12 رقمًا.
  8. اضغط على مربع إرسال كلمة المرور.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد فتحت تسجيل وإضافة رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية عبر موقع «دعم مصر» الإلكتروني، وموقع «بوابة مصر الرقمية»، لمنع التكدس والزحام فى مكاتب وزارة التموين بالمحافظات.

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وائل لطفي

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