المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في «الترامادول» بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق «توك توك»، بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة- الترامادول- وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش".

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبواليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1816 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 118 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن. ج "، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الترامادول.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر تستخدم على نفس السلاح النارى محل الاتهام السابق.