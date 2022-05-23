الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في «الترامادول» بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق «توك توك»، بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة- الترامادول- وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش".

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومصطفى منصور غربى، وأمانة سر أحمد أبواليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1816 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 118 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن. ج "، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الترامادول.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر تستخدم على نفس السلاح النارى محل الاتهام السابق.

المعمل الجنائي شبرا الخيمة محكمة جنايات الاتجار بالمواد المخدرة السجن المشدد استمرار حبس سائق توك توك

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