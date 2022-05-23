الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مشاركة كبيرة من شباب الرحاب ومدينتي في منتدى أعمال القاهرة برعاية طلعت مصطفى

منتدى أعمال القاهرة
منتدى أعمال القاهرة
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نظمت مجموعة طلعت مصطفى فعاليات النسخة الأولى من منتدى أعمال القاهرة في نادي مدينتي، وسط حضور كبير من شباب الرحاب ومدينتي، وذلك انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية وحرصا منها على تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها المختلفة لسوق العمل .

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منتدى أعمال القاهرة 

وقام الأستاذ / زياد الشاذلي ، مدير إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، بافتتاح المنتدى وأكد أن النسخة الأولى هي بداية لسلسة من المنتديات التي تهدف إلى المساعدة في توفير فرص عمل لشباب الرحاب ومدينتي وأيضا المساهمة في توفير فرص للتدريب في مشروعات المجموعة خلال اجازة الصيف .

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منتدى أعمال القاهرة 

وقام الشباب المشاركون في منتدى أعمال القاهرة بتسجيل بياناتهم وسيرتهم الذاتية في ٤ شركات كبيرة مشاركة في المنتدى ، بهدف التقديم للإتحاق بعدد من الوظائف وفرص العمل التي توفرها هذه الشركات لشباب الرحاب ومدينتي.  

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منتدى أعمال القاهرة 

وشهدت فعاليات المنتدى تنظيم ندوة ثقافية خاصة بريادة الأعمال ، حاضر فيها نخبة من المتخصصين ، وهم الأستاذ / مدحت ياسين الخبير الاستراتيجي و مؤسس Cairo Business Community ، الأستاذ / مصطفى عبد ربه، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى ، الأستاذة / ماريز سامى خبيرة التواصل الرقمي ، والأستاذ / عمرو حسين رائد الأعمال بشركة Rise Up .

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منتدى أعمال القاهرة 

حضر المنتدى اللواء / أحمد عبد الله ، محافظ البحر الاحمر الأسبق ، والدكتور / شريف حماد،  وزير البحث العلمى الأسبق ، والمهندس / علي رشاد ، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى

منتدى أعمال القاهرة
منتدى أعمال القاهرة
طلعت مصطفى مدينتي الرحاب منتدى أعمال القاهرة

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