مشاجرة بين عامل وحلاق بـ«سافوريا» فى العمرانية

شهد شارع السعادة بمنطقة العمرانية مشاجرة بين حلاق، 27 عامًا، وعامل، 18 عامًا، أسفرت عن جرح قطعي عميق برسغ اليد اليسرى للحلاق، وتحرير محضر بالواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما كان العامل يقود التروسيكل بسرعة جنونية، فعاتبه الحلاق، ما تسبّب في حدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، فتعدى العامل على الحلاق بسلاح أبيض «سافوريا»، وتم ضبطه ونقل الحلاق لقصر العيني.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، يفيد بحدوث مشاجرة بين عامل وحلاق أسفرت عن جروح دامية بسلاح أبيض، وتم ضبط المتعدي والسلاح، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.