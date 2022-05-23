الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن جثتى طفلين غرقا بنهر النيل فى الوراق

جثة
جثة
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تواصل قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، عمليات البحث عن جثتي طفلين "15 و12" سنة، أبناء عمومة لقيا مصرعهما غرقًا في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

وتلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفلين في مياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه أثناء نزول طفل 12 سنة إلى مياه النيل هربًا من حرارة الجو تعرض للغرق وعند محاولة نجل عمه إنقاذه جرفتهما المياه ولقيا مصرعهما غرقًا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لسرعة انتشال الجثتين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإنقاذ النهري أمن الجيزة الوراق

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