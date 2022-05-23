البحث عن جثتى طفلين غرقا بنهر النيل فى الوراق

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، عمليات البحث عن جثتي طفلين "15 و12" سنة، أبناء عمومة لقيا مصرعهما غرقًا في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

وتلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفلين في مياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه أثناء نزول طفل 12 سنة إلى مياه النيل هربًا من حرارة الجو تعرض للغرق وعند محاولة نجل عمه إنقاذه جرفتهما المياه ولقيا مصرعهما غرقًا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لسرعة انتشال الجثتين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.