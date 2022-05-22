تأييد قرار التحفظ على أموال «مصطفى البنك» فى قضية «مستريح أسوان»

قررت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، اليوم الأحد، تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.

وألقت وزارة الداخلية القبض على مستريح أسوان بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص ، مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور قام بالحصول على قرابة 200 مليون جنيه منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إدفو بأسوان، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته 9,5 مليون جنيه وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبة لواء بقطاع الأمن العام "المشرفين على مأمورية الضبط"، وكذا اثنين من المجندين.