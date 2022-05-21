السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث 2022

مترو
مترو
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يبحث الكثير من رواد مترو الأنفاق بالقاهر الكبرى عن مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث 2022، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، أمس الجمعة 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط نفسه.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث 2022.

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث 2022

وقد أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل خط المترو الثالث أنه تم إعادة تشغيل محطة مترو العتبة  صباح اليوم السبت 21 مايو 2021، في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا.

ويعمل مترو الأنفاق وفق جدول تشغيل محدد على مدار اليوم، حيث يبدأ العمل في تمام الساعة 5.15 صباحًا، وينتهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ومن المقرر أن يتحرك آخر قطار في الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يصل بين كل من المرج الجديدة وحلوان، في الساعة 11:15 مساءً من محطة حلوان، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة المرج الجديدة في الساعة 11:30 مساءً.

ويتحرك القطار الأخير في الخط الثاني، والذي يصل بين شبرا الخيمة والمنيب من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب في الساعة 11:35 مساءً.

ويتحرك القطار الأخير في الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي يصل بين العتبة وعدلي منصور من محطة نادي الشمس في تمام الساعة 11:15 مساءً، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة العتبة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

 

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يذكر أن الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق «آر.ايه.تي.بي ديف» للنقل القاهرة، هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة «آر.ايه.تى.بي ديف» الفرنسية الرائدة والمتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم.

وبدأت «اّر.ايه.تى.بي ديف» القاهرة للنقل، عملياتها في مصر عام 2020، بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى «الخط الأخضر 3» لمدة 15 عامًا، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 20 عامًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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