الجمعة 20 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى من شارع ربيع الجيزى 10 أيام

جريدة الدستور
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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لغلق مطلع الطريق الدائري في ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد حتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق وتشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقـل البـري) مـن شـارع ربيع الجيزي والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

كما تقوم الإدارة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الفترة وتعلن محافظة الجيزة، أن الأمر سيستلزم إجراء غلق لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن السـاعة 12 صباح اليوم الأحد الموافق 22/ 5/ 2022 حتى الساعة 5 صباح يوم الثلاثاء الموافـق 31/ 5/ 2022، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات والتي شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والى واستكمال السير تجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

الطريق الدائري نفي وست أدم سلامة عوده صباح المواطنين الفن محافظ مشروعات التحويل المريوطية أيام هيئة النقل الثلاثاء ازمة غلق قائد مشروع كوبري وذلك منى مواطن مساعد محافظة الجيزة 10 ايام شارع ربيع الجيزي

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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