السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم مصر.. رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين خلال تلك الفترة عن رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين وطريقة تسجيل رقم التليفون المحمول، وذلك عقب إعلان وزارة التموين عن ضرورة تحديث بيانات الاتصال برقم التليفون لبطاقة التموين.

رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

  • تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر رابط موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 (من هنا)
  • الضغط على أيقونة «تسجيل رقم المحمول».
  • تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات البطاقة التموينية.
  • الضغط على «التالي» بعد إدخال رقم البطاقة، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل «اسم صاحب البطاقة، عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وبياناتهم».
  • إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة وضع الأرقام بشكل صحيح ودقيق.
  • إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.
  • إدخال الكود المرسل لتأكيد الرقم الخاص بالمواطن المستفيد من البطاقة التموينية الخضراء، والتي تخص جميع أفراد الأسرة المصرية.
  • الضغط على تسجيل حتى يجري تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة عبر الموقع.

برلماني يثمن استثناء أسر السجناء و كبار السن من تسجيل «المحمول» ببطاقات التموين

قرارات التموين الجديدة بشأن تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية 2022

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ويمكن تسجيل رقم الهاتف المحمول من خلال عدة طرق ومنها:

• موقع دعم مصر الرسمي الذي يقدم جميع الخدمات التموينية الخاصة بالدعم للأسرة المصرية.

• الذهاب إلى مكاتب التموين في مدن وقرى محافظات جمهورية مصر العربية.

وكانت قد أوقفت وزارة التموين، تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، ليجري تسجيله في مكتب التموين منذ فترة، ولكن اليوم جرت إتاحة الخدمة عبر موقع دعم مصر، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى يوم 30 يونيو المقبل، وقد وزير التموين أصدر قرارا يفيد فيه باستثناء كبار السن من تسجيل رقم الهاتف بأسمائهم.

رابط سريع لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين تسجيل رقم التليفون ببطاقة التموين موقع دعم مصر مكاتب التموين وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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