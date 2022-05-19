نستعرض لكم فى هذا التقرير، قرارات التموين الجديدة بشأن تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية 2022، حيث تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن طرق تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين، خاصة بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم التموينية لتسهيل الأمر على المواطنين، حيث أصبح المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه.

قرارات التموين الجديدة بشأن تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية

لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

فتح موقعي (دعم مصر – بوابة مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وللتسهيل على المواطنين.

خطوات تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر

الدخول على رابط موقع دعم مصر عبر الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/ اختيار خدمة "تسجيل رقم المحمول" على لينك الموقع. كتابة رقم البطاقة التموينية كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

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خطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع بوابة مصر الرقمية