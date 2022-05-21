رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، وذلك بالتزامن مع توافد الآلاف من المواطنين لتجديد رخص سياراتهم، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، من خلال الدخول على الرابط التالي (من هنا)

وكذلك يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

الدخول عبر رابط موقع المرور والمخالفات 2022 (من هنا)

اختيار خدمات نيابات المرور

تظهر لك الخانات "الاستعلامات - التصالح الفوري – الدفع – التظلمات - خدمة متابعة الطلبات"، اختار أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة وستظهر بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

كيفية دفع غرامات مخالفات المرور

تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

إضافة عنوان مالك السيارة، وإدارة المرور التابع لها مالك المركبة، بالإضافة إلى رقم السيارة التي يمتلكها.

يمكن سداد قيمة مخالفات المرور و الغرامات إلكترونيا، عن طريق:

بطاقات الائتمان. الدفع نقدًا عند الاستلام . يمكن دفع مخالفات المرور من خلال ماكينة الدفع «فوري».

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مخالفات المرور التي يجوز فيها التصالح والغرامات وفقًا لقانون المرور الجديد