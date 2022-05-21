رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة
يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، وذلك بالتزامن مع توافد الآلاف من المواطنين لتجديد رخص سياراتهم، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، وذلك عبر محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".
وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022
يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، من خلال الدخول على الرابط التالي (من هنا)
وكذلك يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:
- الدخول عبر رابط موقع المرور والمخالفات 2022 (من هنا)
- اختيار خدمات نيابات المرور
- تظهر لك الخانات "الاستعلامات - التصالح الفوري – الدفع – التظلمات - خدمة متابعة الطلبات"، اختار أيقونة الاستعلامات.
- اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
- أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة وستظهر بيانات رخصة المركبة وإجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.
كيفية دفع غرامات مخالفات المرور
تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.
إضافة عنوان مالك السيارة، وإدارة المرور التابع لها مالك المركبة، بالإضافة إلى رقم السيارة التي يمتلكها.
يمكن سداد قيمة مخالفات المرور و الغرامات إلكترونيا، عن طريق:
- بطاقات الائتمان.
- الدفع نقدًا عند الاستلام .
- يمكن دفع مخالفات المرور من خلال ماكينة الدفع «فوري».
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مخالفات المرور التي يجوز فيها التصالح والغرامات وفقًا لقانون المرور الجديد
- السير العكس- الحد الأقصى للانتهاك 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويصل إلى السجن.
- قيادة السيارة بدون ترخيص المركبة الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه و1000 جنيه حاليا ويمكن التوفيق بينهما.
- السير بدون ترخيص قيادة- الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق.
- التلاعب بأرقام الصفائح المعدنية وعدم إزاحتها- الحد الأقصى للانتهاك 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.
- طمس اللوحات المعدنية عمدا- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.
- انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة- الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق بينهما.
- انتهاء استلام رخصة القيادة- الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- تجاوز السرعة المقررة- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.
- عدم اتباع تعليمات رجال المرور- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.
- اعتداء سائق السيارة على رجل المرور- الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ولا يجوز التوفيق.