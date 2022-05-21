السبت 21 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لقتلها زوجها بالخطأ فى سوهاج

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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أمرت النيابة العامة جنوب محافظة سوهاج، بتجديد حبس ربة منزل ثلاثينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقتلها زوجها عن طريق الخطأ بدفعة أودت بحياته.

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي عامل في نهاية السبعينات من العُمر، مصرعه، على يد زوجته "ربة منزل في نهاية الثلاثينات من العُمر"؛ عقب نشوب خلافات بينهما على استرداد ملكية المنزل الذي سبق وتنازل عنه المجني عليه لزوجته؛ ولرفضها ذلك تطور الأمر للتشابك بالأيدي ودفعته أرضًا، ما ألفظه أنفاسه الأخيرة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة سبعيني داخل منزله دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة المدعو “عبد الصادق. م. ع. ا”، 79 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، مسجاة على أريكة بالطابق الأول، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين وجود سحجات بالوجه والرأس، وتم نقله لمشرحه مستشفى البلينا المركزي.

محافظة سوهاج حبس ربة منزل جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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