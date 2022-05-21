حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 بمحافظة القاهرة

لازالت تنتشر شائعات قبل كل امتحان عن تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، وتسعى أعداد هائلة من طلاب الشهادة الإعدادية للدخول على مواقع تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 عربي، قبل ساعات من بدء امتحان الفصل الدراسي الثاني 2022.

رد وزارة التربية والتعليم عن تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

ومن جهتها، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدي للغش سواء الإلكتروني أو التقليدي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وأيضًا أي محاولات تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 القاهرة ، مشددة على ضرورة تأمين الأسئلة بشكل كامل ومعاقبة أي شخص يقصر في عمله سواء بقصد أو بدون، موضحة أن منع الغش والتصدي لأي محاولة تسريب يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب خاصة في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022.

وتستعد غدًا محافظة القاهرة لبدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بمادة اللغة العربية، وكانت تداولت أنباء عن تسريب امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة، قبل بدء لجنة الامتحان، فيما نفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، ، مؤكدًا أن ما تداولته الجروبات غير صحيح وابتزاز لأولياء الأمور.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نماذج امتحانات تالتة إعدادي 2022

يمكن لطالب الشهادة الإعدادية الاطلاع على نموذج امتحان عربي تالتة إعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 من هنـــــــــا https://moe.gov.eg.

ويعرض أيضًا موقع وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 الثاني من هنــــا https://moe.gov.eg.

ويوجد أيضًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 لغات،

نماذج امتحانات تالتة إعدادي الترم الثاني 2022 لمادتي العلوم والرياضيات لغات من هنــــــــــا https://moe.gov.eg.

جدول امتحانات إعدادية القاهرة

1- امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة 9 وحتى 11:30، والخط والإملاء وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

2- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الأحد 22 مايو 2022، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.

3- امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الإثنين 23 مايو 2022، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

4- امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الثلاثاء 24 مايو 2022.

5- امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

6- امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11، يوم الخميس 26 مايو 2022.