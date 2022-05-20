يبحث طلاب الصف الثاني الإعدادي 2022 وأولياء أمورهم خلال تلك الفترة عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالرقم القومي، عقب إعلان محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي خلال تلك الأيام.

وترتفع عمليات البحث خلال تلك الفترة على محرك البحث العالمي "جوجل" عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالرقم القومي.

ولا زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 والتي من المفترض أن تظهر في خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء رسميا مع أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المحافظات، حيث لا زال الطلاب يبحثون عن النتائج الخاصة بهم عن طريق مواقع البحث المختلفة الموجودة على شبكة الإنترنت والتي تنشر الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتائج.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالرقم القومي.

خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالرقم القومي الترم الثاني

يتوجه الطالب على الفور إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي (من هنا).

يبدأ بعد ذلك في اختيار المرحلة الدراسية بشكل صحيح.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

يكتب بياناته صحيحة في الخانات المخصصة لها وأهمها رقم الجلوس.

النقر على زر عرض نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022.

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وتظهر نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والمحافظات إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا حيث يمكن معرفتها من الكشوف الورقية المطبوعة في المدارس أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم بوضع النتيجة بصورة ورقية في مكان ظاهر بالمدرسة وإتاحتها مجانية لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أن جميع المدارس تطبق توجيهات وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمامات ومراعاة التباعد بين الطلاب والطالبات في جميع المدارس التعليمية.

وكانت بدأت امتحانات الصف الثاني الإعدادي فى الأسبوع الأول من شهر مايو الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول في معظم المحافظات واستمرت أعمال الامتحانات لعدة أيام لتشمل كافة مواد الصف الثاني الإعدادي من لغة عربية ورياضيات وعلوم ودراسات ولغة انجليزية وتربية دينية وتربية فنية.