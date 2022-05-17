الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022

جريدة الدستور
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يقرر طلاب المرحلة الثانوية نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022 التي يدرسون بها خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي، والتي سيتحدد عن طريقها نوعية المواد التي يدرسها وبالتالي الجامعات التي سيكون متاح له الالتحاق بها.

ويبحث الكثير من الطلاب خلال هذه الأيام عن نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022 الثانوي خلال هذه الأيام، الدستور تعرض القصة الكاملة عن نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022.


نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022

تحدثت وزارة التربية والتعليم عن إلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة 2022 ليكون شعبيتين فقط هما العلمي والأدبي بدلًا من ٣ شعب وهي علمي علوم وعلمي رياضة والأدبي.

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جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني


وقرر وزير التعليم في أبريل الماضي، تأجيل إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة لحين تطوير المناهج الدراسية، ليكون عدد المواد العلمية نفس عدد المواد الأدبية، إضافة إلى دمج مواد الشعبة العلمية وتقليل محتوى مواد وبالتالي مع إلغاء التشعيب ستكون مناهج الثانوية العامة متطورة ومختلفة بشكل كامل عن الموجودة حاليا، موضحة أن التشعيب إلى علمى علوم ورياضة فى الشعبة العلمية مستمر، ما يعنى أن جميع طلاب المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثانى الثانوى العام لن يطبق عليهم قرار إلغاء التشعيب ويستمر اختيار الطالب لشعبة علمى علوم أو رياضة حسب ميوله.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022
 

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 ، امتحانات نهاية العام نهاية الشهر المقبل، و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون وفق نظام التقييم الجديد هدفها قياس نواتج التعلم وستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.


جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية و الجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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وائل لطفي

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

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