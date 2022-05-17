الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية
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ينتظر الطلاب وأولياء الأمور هذه الأيام نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022، وتزداد عمليات البحث عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2022، بعد أن وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابتها الإلكترونية، لجميع سنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية والثانوية والتي تنشرها بوابات مديريات التعليم في كل محافظة.

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أنهى  طلاب الصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم منذ عدة أيام ، و ينتظروا موعد إعلان نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة والتعليم، ويمكنهم من خلال الخطوات التالية معرفة نتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

أولا يتوجه الطالب على الفور إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
ثانيًا يبدأ بعد ذلك في اختيار المرحلة الدراسية بشكل صحيح.
ثالثًا  اختيار الفصل الدراسي الثاني.
رابعًا  يكتب بياناته صحيحة في الخانات المخصصة لها وأهمها رقم الجلوس.
خامسًا  النقر على زر عرض نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 .

وتظهر لك الآن صفحة أخرى تحتوي نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2022 بها جميع بياناتك وبها بيان درجاتك في جميع المواد التي قد أديت امتحانات الترم الثاني.

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كيفية معرفة نتيجة رابعة ابتدائى 2022 برقم الجلوس

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موعد ظهور نتيجة الصف السادس 2022 الترم الثاني

وتظهر نتائج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والمحافظات إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها رسميا حيث يمكن معرفتها من الكشوف الورقية المطبوعة في المدارس أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم بوضع النتيجة بصورة ورقية في مكان ظاهر بالمدرسة وإتاحتها مجانية لجميع الطلاب. 

جدير بالذكر أن جميع المدارس تطبق توجيهات وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمامات ومراعاة التباعد بين الطلاب والطالبات في جميع المدارس التعليمية.

وكانت بدأت امتحانات الصف الثاني الإعدادي فى الأسبوع الأول من شهر مايو الفصل الدراسي الثاني 2022  الدور الأول في معظم المحافظات واستمرت أعمال الامتحانات لعدة أيام لتشمل كافة مواد الصف الثاني الإعدادي من لغة عربية ورياضيات وعلوم ودراسات ولغة انجليزية وتربية دينية وتربية فنية. 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الصف الثاني الإعدادي الصف الثاني الإعدادي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سنوات النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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