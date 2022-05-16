الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الصف السادس 2022 الترم الثاني

امتحانات
امتحانات
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ينتظر  طلاب الصف السادس الابتدائي موعد ظهور نتيجة الصف السادس 2022 الترم الثاني،  والتي من المقرر أن يتم ظهورها بشكل إلكتروني على شبكة الانترنت عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022

 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات، ويحصل الطالب من خلال الموقع على نتيجة الصف السادس الابتدائي  2022 الترم الثاني باستخدام الاسم ورقم الجلوس الخاص به من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع، وهي على النحو التالي:

يضغط الطالب على  رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات، عبر  بوابة نتائج التعليم الأساسي المصرية من موقع الوزارة، وعلى زر كلمة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2022 يتم القيام بالخطوات المتبقية للحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 2022

يدخل طالب الصف السادس الابتدائي اسم المحافظة التابع لها الطالب في الحقل المخصص، لذلك يجب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته، وبعد ذلك قم باختيار كلمة «بحث»، وستظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي فورًا.

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وكان طلاب الصف السادس الابتدائي 2022 قد أنهوا امتحاناتهم في كافة محافظات الجمهورية منذ أيام قليلة، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلان موعد ظهور نتيجة الصف السادس 2022 الترم الثاني، عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات.

طلاب الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس 2022 الترم الثاني رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

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وائل لطفي

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