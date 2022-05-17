الثلاثاء 17 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية معرفة نتيجة رابعة ابتدائى 2022 برقم الجلوس

طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائي
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ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي نتيجة الامتحانات التي انتهى منها الطلاب الأسبوع الماضي، حيث يبحث الكثير عن كيفية معرفة  نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني، والتي سيتم إعلانها في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات وفق نظام التقييم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ  بداية العام الدراسي 2021-2022، وخصص موقع وزارة التربية والتعليم رابطًا للاستعلام على النتيجة.

رابط الاستعلام نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

ويمكن لأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي 2022 معرفة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم القيام باختيار أيقونة نتائج التعليم الأساسي، والنقر على كلمة نتيجة الصف الرابع الابتدائي، ثم إدخال رقم الجلوس، والنقر على كلمة استعلام أو بحث، ستظهر أمامك درجات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

ألوان نتيجة رابعة ابتدائي 2022 

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 من خلال الألوان وليس الدرجات كما كان يحدث طوال السنوات الماضية.

ويشير اللون الأزرق إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى ١٠٠)

ويوضح اللون الأخضر أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)

ويدل اللون الأصفر على أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)

واللون الأحمر  يظهر أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 الترم الثانى

حساب درجة الطالب في المواد الدراسية  

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم حساب اجتياز الطالب للصف الرابع الابتدائي، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) وبعد ذلك يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ومجموع الدرجات لجميع المواد الدراسية تحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

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طلاب الصف الرابع الابتدائي معرفة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 رابط الإستعلام نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 ألوان نتيجة رابعة إبتدائي 2022 حساب درجة الطالب في المواد الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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