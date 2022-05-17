كيفية معرفة نتيجة رابعة ابتدائى 2022 برقم الجلوس

ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي نتيجة الامتحانات التي انتهى منها الطلاب الأسبوع الماضي، حيث يبحث الكثير عن كيفية معرفة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني، والتي سيتم إعلانها في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات وفق نظام التقييم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية العام الدراسي 2021-2022، وخصص موقع وزارة التربية والتعليم رابطًا للاستعلام على النتيجة.

رابط الاستعلام نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 الترم الثاني

ويمكن لأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي 2022 معرفة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم القيام باختيار أيقونة نتائج التعليم الأساسي، والنقر على كلمة نتيجة الصف الرابع الابتدائي، ثم إدخال رقم الجلوس، والنقر على كلمة استعلام أو بحث، ستظهر أمامك درجات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

ألوان نتيجة رابعة ابتدائي 2022

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 من خلال الألوان وليس الدرجات كما كان يحدث طوال السنوات الماضية.

ويشير اللون الأزرق إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى ١٠٠)

ويوضح اللون الأخضر أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)

ويدل اللون الأصفر على أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)

واللون الأحمر يظهر أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

حساب درجة الطالب في المواد الدراسية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم حساب اجتياز الطالب للصف الرابع الابتدائي، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) وبعد ذلك يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ومجموع الدرجات لجميع المواد الدراسية تحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

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