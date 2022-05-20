موعد تنسيق الثانوية العامة 2022.. والمدارس المتاحة ما بعد الإعدادية

يبحث طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوية العامة 2022، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر، حيث ترتفع معدلات البحث، خلال الفترة الحالية، عبر محركات البحث العالمية، وعلى رأسها "جوجل" عن تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعده.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعدها.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 وكيفية التسجيل

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية أو أولياء الأمور الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 (من هنا) وذلك للالتحاق بالصف الاول الثانوي، وذلك وفقا للحد الأدنى للتنسيق الذي أعلنته مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظات.

خطوات التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022

1- الدخول على رابط التقديم من خلال هذا الرابط (من هنا)

2- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3- الضغط على تسجيل الدخول.

4- كتابة اسم الطالب أو الطالبة.

5- الضغط على زر الدخول إلى التنسيق.

6- يضغط الطالب على زر المزيد لإظهار جميع المعلومات عن الثانوية العامة.

7- خريطة التنسيق، والتي تشمل الحد الأدنى لكل مدرسة.

8- يضغط الطالب على زر إملاء الرغبات.

9- الدخول إلى صفحة تقديم الرغبات، والتي تشمل نوع التعليم طبقا لما هو متاح للطالب بحسب درجة الطالب.

10- الضغط على زر مراجعة الرغبات، والدخول على صفحة مراجعة الرغبات ويمكن إجراء أي تعديل قبل الحفظ.

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قائمة مدارس ما بعد الشهادة الإعدادية بديلة للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن هناك 37 مدرسة بديلة للثانوية العامة ما بعد المرحلة الإعدادية، والتي يمكنها استقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل والذي سيبدأ 2022 /2023.

مدرسة توشيبا العربي، والتي من أهم تخصصاتها: الكهرباء، الميكانيكا، التبريد والتكييف، ومدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، أما عن المؤهل الدراسي الذي تمنحه للطالب فهو دبلوم فني صناعي معتمد بمعايير دولية.

مدرسة الضبعة النووية، والتي تتميز بإتاحة الإقامة الداخلية للطلاب في مبنى سكني مجهز بمطعم، صالة رياضية وأخرى للمذاكرة، وتسمح للطلاب بالنزول في الإجازة الأسبوع يوم الخميس والعودة مرة أخرى يوم السبت، كما تقبل الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات، وإلحاق الطالب بإحدى البعثات المتوقع أن توفد فريق للعمل على بناء المفاعل النووي السلمي ثم العودة مجددًا للعمل بالمفاعل النووي المصري، ويلتحق خريجيها للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري السلمي، أو الالتحاق بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية حال حصوله على الحد الأدنى من درجات القبول.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ويوجد بها 4 أقسام هي: الهندسة، الكهرباء، الاتصالات والشبكات، ويحصل خريج مدرسة WE على شهادة الدبلوم في كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات.

مدرسة السويدي، ويتخصص خلالها الطالب في الميكانيكا والكهرباء، ويكون أمام الحاصل على شهادة منها فرصة الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة، كما تتاح له فرصة العمل فور تخرجه.

مدرسة غبور، وتوجد عدة تخصصات بها هي: صيانة السيارات المركبات الخفيفة، دهان هياكل السيارات، إصلاح هياكل السيارات، وصيانة السيارات المركبات الثقيلة.

مدرسة الطاقة الشمسية، ومستقبل طلابها هو العمل في مجال الطاقة الشمسية بعد التخرج.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجد 4 مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، شبرا الخيمة، القليوبية، دمنهور، بني سويف، المنوفية وقويسنا، وتتضمن 3 تخصصات هي: المعامل، المحطات والشبكات.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل، ويقبل المجمع التكنولوجي المتكامل الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى بشرط الالتزام بالنسبة المقررة للحضور، وعلى الرغم من أنها مناسبة باعتبارها من مجموعة المدارس بدائل الثانوية العامة 2022 /2023 ولكنها ليس لديها فروع أخرى أو أماكن لإقامة الوافدين.

مدرسة الذهب، ومن مميزاتها حصول الطالب على الرعاية الصحية والتدريب العملي خلال فترة الدراسة التي تستمر لمدة يومين في الأسبوع نظريًا و4 آخرين عمليًا، وتمنح مدرسة الذهب "إيجيبت جولد" طلابها مكافأة قيمتها تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه بمجرد التحاقهم بها.

مدرسة الميكاترونيات، تمنح الطلاب الخبرة في مجال يؤهله لسوق العمل بعد التخرج، ويتم التدريب عمليًا خلال فترة الدراسة، تقبل البنين والبنات، إلا أنه من عيوبها أنها توجد في القاهرة فقط.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، والأوراق المطلوبة للالتحاق بها هي: صور "شهادة الميلاد، بيان نجاح الطالب، بطاقة الرقم القومي لولي الأمر" صورتان شخصيتان، بطاقة صحية من المدرسة.

مدرسة الشهيد أحمد تعلب، تعتمد مدرسة الشهيد أحمد تعلب على تدريب الطلاب عمليًا ونظريًا لتؤهلهم للعمل في المجال الفندقي والمطاعم.

مدرسة البترول، تتميز بأنها تعطي الطالب الذي بلغ السن وهو ملتحق بها تأجيل من التجنيد.

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان، ومن تخصصات المدرسة: تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، السباكة والمعالجات الحرارية، التركيبات الكهربائية، البتروكيماويات، المعدات الكهربائية، ميكانيكا السيارات، الحاسبات، تجارة الأثاث، تبريد وتكييف الهواء.

مدرسة مبارك كول، من مميزاتها التي تجعل العديد من الطلاب يتقدمون للالتحاق بها هو أنها تمنح الدراسين فيها مكافآت شهرية طوال العام، وفي حال رسوب الطالب لا يمكنه إعادة السنة ويقوم بالتحويل إلى مدرسة أخرى، كما أنه يحصل على شهر واحد فقط كإجازة خلال العام الدراسي، وهي من عيوب المدرسة التي تعد ضمن بدائل الثانوية العامة 2022/ 2023.

مدرسة إلكترو مصر، من تخصصات مدرسة إلكترو مصر بعد الإعدادية: الصيانة الكهربائية بالشركة بالتعاون مع شركة شنايدر، المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام، تتخصص مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام: تكنولوجيا الميكانيكا، الإلكترونيات وتكنولوجيا الكهرباء، وتعد من بدائل الثانوي العامة 2022-2023 التي تقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

مدرسة التمريض العام، وتتميز مدرسة التمريض العام بوجودها في كل المحافظات وهو قلما يوجد في بدائل الثانوية العامة 2022-2023، وتقبل البنين والبنات وتؤهل خريجيها للعمل في التمريض بمستشفيات وزارة الصحة عقب تخرجهم.

مدرسة المتفوقين، تقبل الطالب الحاصل على 98% من المجموع الكلي لدرجاته في الصف الثالث الإعدادي، ومن شروطها أيضًا ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة، فضلاً عن اجتياز الكشف الطبي في التأمين الصحي بالإدارة التي يتبعها.

المدرسة العسكرية الرياضية، وتبلغ سنوات الدراسة في المدرسة العسكرية الرياضية 5 سنوات فني أو 3 سنين صناعي، ويدرس فيها الطلاب اللغات الإنجليزية، الإيطالية والعربية، وتعادل معايير التدريب والتأهيل لدى المعاهد العليا الإيطالية.

مدرسة الثانوية الجوية، شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الجوية لما بعد الإعدادية 2022/ 2023: أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية من أبوين مصريين، ألا يقل عمره عن 14 عام ولا يزيد على 17 سنة، اجتياز الفحوصات الطبية، كشف الهيئة والمقابلة الشخصية.

مدرسة دون بوسكو، ويحصل الطالب الراغب في الدراسة بمعهد السالزيان الإيطالي أو مدرسة دون بوسكو على دورة تدريبية عليه اجتيازها، برسوم قدرت في السنوات الماضية بـ1500 جنيه، لكنها تزيد عاما بعد الآخر، يتبعها اختبار يحدد قبوله من عدمه ونظام الدراسة 3 أو 5 سنوات في الحالة الأولى.

المدرسة الثانوية البريطانية، على الرغم من أنها من بدائل الثانوية العام 2022/ 2023 إلا أنها معتمدة دوليًا، ونظام التعليم فيها يتم باللغة الإنجليزية، ويتم اختبار الطالب في نهاية الدراسة بإشراف من جامعة كامبريدج البريطانية.

مدرسة الأثاث بعد الإعدادية، من شروط التقديم إلى مدرسة الأثاث بعد الإعدادية حصول الطالب على الشهادة الإعدادية، والحد الأدنى للقبول بها والذي يتغير سنويًا.

مدرسة البريد، شروط مدرسة البريد بعد الإعدادية: ألا يزيد عمر المتقدم عن 17 سنة وألا يقل عن 14 عاما، أن يكون حاملاً للجنسية المصرية من أبوين مصريين، الحصول على الحد الأدنى للقبول.

مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية، التخصصات: علمي ميكانيكا، كهرباء بحرية.

المميزات: توفر فرص عمل بعد التخرج، استخراج جواز سفر بحري لخريجيها يتم بسهولة، يمنح الخريج دورة مهندس ثالث للترقي على المركب، يمكنه التقديم للعمل في القوات المسلحة أو الوظائف المدنية.

مدرسة الشعراوي، مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية هي إحدى بدائل الثانوية العامة وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من التعليم العام، التكنولوجي والفني، الأقسام: الكهرباء، التبريد والتكييف، الصيانة المعمارية، السباكة، النقاشة والنجارة.

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة، وتتبع مدرسة التمريض العسكري القوات السلحة المصرية، وزارة الدفاع وهي ضمن بدائل الثانوية العامة 2022/ 2023.

أوراق التقديم: شهادة رسمية تفيد نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية للعام الحالي، شهادة ميلاد الطالب أصلية، صورة حديثة.

المميزات: مكافأة مالية خلال فترة التدريب، يحصل الطالب على مرتب شهري بعد التخرج، الاشتراك في نوادي ضباط الصف، علاجه وأسرته أثناء التدريب وبعد التخرج في المستشفيات العسكرية، مجانًا، الطالب يؤهل للحصول على منح دراسية داخل مص وخارجها.

مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية، مجال الدراسة: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريبات العملية.

الشروط: التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الإنترنت، اجتياز اختبارات القبول، الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، الحصول على الحد الأدنى للقبول والذي ستحدده مكاتب التنسيق بعد إعلان النتائج، ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما، التقديم للطلاب من الجنسين، ويكون التقديم في القاهرة، الجيزة والقليوبية فقط.