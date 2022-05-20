حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة و4 أشخاص، تخصص نشاطهم في سرقة السيارات بالإكراه، بعد استدراج قائديها بواسطة السيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة)، أنه حال قيادته سيارة ملاكى، استوقفته إحدى السيدات بالطريق "لا يعلم بياناتها"، لتوصيلها إلى إحدى الأماكن، واستقلت معه السيارة، ولدى سيرهما بدائرة المركز، فوجئ بسيارة ميكروباص قام مُستقلوها باستيقافه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة وبداخلها متعلقاته ولاذوا بالهرب بالسيارة وبرفقتهم السيدة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").

و تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات بالإكراه حيث تقوم "السيدة" بإستدراج قائدى السيارات ويقوم باقى المتهمين باستخدام "ميكروباص" مُستأجر باستيقاف ضحاياهم وتهديدهم بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وأضافوا بتخلصهم من متعلقات المجنى عليه عن بالطريق العام وتم تصريف السيارة لثلاثة أشخاص "تم ضبطهم" وأرشدوا عن السيارة.