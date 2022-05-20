الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة و4 أشخاص، تخصص نشاطهم في سرقة السيارات بالإكراه، بعد استدراج قائديها بواسطة السيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة "مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة)، أنه حال قيادته سيارة ملاكى، استوقفته إحدى السيدات بالطريق "لا يعلم بياناتها"، لتوصيلها إلى إحدى الأماكن، واستقلت معه السيارة، ولدى سيرهما بدائرة المركز، فوجئ بسيارة ميكروباص قام مُستقلوها باستيقافه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة وبداخلها متعلقاته ولاذوا بالهرب بالسيارة وبرفقتهم السيدة.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").

 و تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة السيارات بالإكراه حيث تقوم "السيدة" بإستدراج قائدى السيارات ويقوم باقى المتهمين باستخدام "ميكروباص" مُستأجر باستيقاف ضحاياهم وتهديدهم بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وأضافوا بتخلصهم من متعلقات المجنى عليه عن بالطريق العام وتم تصريف السيارة لثلاثة أشخاص "تم ضبطهم" وأرشدوا عن السيارة.

النيابة العامة ب حبس تشكيل عصابي سيدة سرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الترحم والأوغاد.. على الوسطاء أن يمتنعوا

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى لعلماء الأمة: أنقذوا القدس من انتهاكات الاحتلال

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق