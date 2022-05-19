الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة وزوجها بتهمة قتل طفل في قليوب

حبس سيدة
حبس سيدة
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قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل طفل، يبلغ من العمر 6 سنوات، بقليوب.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بقرية منطي دائرة المركز، وبجسده إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الطفل "ي ر"، 6 سنوات، وبه إصابات بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، والذي كان يقيم رفقه "م ع "، 47 سنة، سائق، مسجل خطر، سبق اتهامه في 12 قضية، وزوجته "ر م"، 35 سنة، ربة منزل، مقيمين منطقة منكر دائرة المركز، وتبين أن الطفل مقيم طرفهما لرعايته بناء على رغبة والدته "ع ع"، التي تقضى فترة عقوبة بالحبس عامين وشهرين في 6 قضايا إيصالات أمانة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهم الأول بأنه محدث إصابة الطفل، وأنه كان دائم التعدي عليه بالضرب بقصد تأديبه نظرا لكثرة لهوه وشغبه، ويوم الواقعة تعدى عليه بالضرب إلى أن خلد الطفل للنوم وعند إيقاظه وجدوه فارق الحياة، وتحرر المحضر رقم 2291 إداري مركز قليوب لسنة 2022، وتولت النيابة التحقيقات.

جهات التحقيق حبس سيدة وزوجها قتل قليوب

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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