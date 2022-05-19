الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكنى بالمعادى

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الخميس، ببراءة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي عن التهمة الأولى والتصالح عن التهمة الثانية.

وتنازل خلال الجلسة الماضية المجني عليه وتصالح وأنكر بأقواله أمام المحكمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم.

كان المستشار النائب العام، قد أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف، واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه، وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

محكمة جنح المقطم براءة المتهم الاعتداء فرد أمن المعادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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