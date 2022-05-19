القاضى يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزى سوهاج وطهطا

أجرى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز "سوهاج، وطهطا"، يرافقه عدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وأعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أن تلك الجولة جاءت لمساعدة العاملين في تلك المراكز على رفع كفاءة العمل، وتذليل أية معوقات، بالإضافة إلى تقييم الوضع النهائي للمركزين في تقديم الخدمات للمواطنين، وجودتها، لافتا إلى متابعة أداء العاملين ومشرفي النظام ومسئولي الشباك بالمركزين.

والتقى "القاضي" خلال جولته عددا من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، واستطلع آراءهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما تابع أداء العاملين ومشرفي النظام ومسئولي الشباك بالمركزين.

كما أعلنت محافظة سوهاج، عن اعتماد المركز الإقليمي لتدريب العاملين بالقطاع الطبي، التابع لمديرية الشئون الصحية بسوهاج ضمن مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي، وجاءت موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الاعتماد؛ نظرا لما يتمتع به المركز من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى، وانطباق كافة المعايير والشروط الموضوعية المطلوبة؛ لإنشاء مراكز التدريب المعتمدة، من خلال الزيارة الميدانية المؤهلة للاعتماد.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني والتدريب بوزارة الصحة والسكان، والمركز الإقليمي للتدريب بسوهاج، في إطار التوأمة بين الأكاديمية والمركز؛ لتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية .



ومن جانبه أضاف الدكتور الحسيني الجارحي المشرف العام على المركز، أن اعتماد المركز يأتي في إطار دعم التعليم الطبي والتدريب، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية، وحرص محافظة سوهاج، ووزارة الصحة والسكان على الارتقاء بمستوى أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقًا لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، والذي سينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.