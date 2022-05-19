يبحث الكثير من الطلاب خلال الفترة الحالية عن المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 لمواد علمى علوم، بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو وتنتهي في 21 يوليو.

ما جعلنا نرصد في "الدستور" المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 لمواد علمى علوم والأسئلة المتوقعة للامتحانات بواسطة نخبة مميزة من خبراء جميع المواد.

وتنشر "الدستور" المراجعات النهائية لجميع المواد المقررة للثانوية العامة بداية من مادة اللغة العربية ثم باقي المواد الأساسية وهى "جبر وتفاضل وتكامل وحساب مثلثات- ميكانيكا واستاتيكا- أحياء- جيولوجيا - فيزياء - كيمياء - إنجليزي - - ايطالي - اسباني- الماني- فرنساوي - فلسفة ومنطق - علم نفس واجتماع - تاريخ - جغرافيا - إحصاء".

المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 لمواد علمى علوم

ويبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن المراجعات والامتحانات لجمع قدر كافٍ من المعلومات، ما جعلهم يلجأون إلى محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل"، للاستفسار عن المراجعات النهائية فى جميع المواد الدراسية، استعدادًا للامتحانات.

يجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ممثلًا في موقع حصص مصر (من هنا).

النقر على الصف الدراسي المطلوب.

اختيار نوع المدرسة (عربي – إنجليزي - فرنساوي).

الضغط على الصف الثالث الثانوي.

اختيار القسم التعليمي (أدبي – علمي علوم – علمي رياضة).

الدخول على المادة التي يريدها الطالب للمراجعة.

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وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لمتابعة البث المباشر للمراجعات من حصص مصر من غدا الجمعة ٢٠ مايو حتى الأربعاء ٢٥ مايو على الرابط التالي: ‏(من هنا)

ونفى وزير التربية والتعليم، الأنباء المتداولة حول قرار نجاح جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بقوة القانون، وعدم إجراء امتحانات دور ثاني لأي طالب هذا العام، نظرًا لأن المدارس الثانوية ستكون مشغولة في عقد امتحانات الثانوية العامة 2022م، مؤكدًا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.