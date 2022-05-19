يهتم المصريون بالمتابعة اليومية لسعر الدولار، الذي ارتفع مع قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة ١% في مارس الماضي، ولكنه عاود الاستقرار والتراجع الطفيف أمام الجنيه المصري، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتنشر «الدستور» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 19-5-2022 فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس 19-5-2022، مقارنة بسعر الدولار خلال الأيام الماضية، مسجلًا داخل البنك المركزي نحو 18.20 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 18.23 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

جاء سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 18.23 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.23 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.29 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.26 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.32 جنيه، وسجل في البنك العربي الأفريقي سعر 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار اليوم، سعر 18.24 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.31 جنيه.

قرارات البنك المركزي

ويعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، اجتماعًا لمناقشة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي وصلت إلى 9.25 و10.25% على التوالي، خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، كما كان محدد له.

وكان للحرب الروسية الأوكرانية دور كبير في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث شهد صعودًا مفاجئًا، وتجاوز سعره 18 ونصف جنيه.

ثم عاود الجنيه تراجعه أمام الدولار حتى وصل بمستوى 18.51 جنيهاً إلى نحو 18.38 جنيهاً بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وذلك مع زيادة وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، وأيضاً، تراجع الطلب على الدولار.