تأجيل نظر «الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم» في بنها إلى يونيو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، تأجيل قضية اتهام موظف بالمعاش بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو.

كما قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلي، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.