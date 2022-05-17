الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى تخصص فى الترويج للحشيش بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج مخدر الحشيش، والاتجار به بمنطقة المطرية.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام مسجلين خطر، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة. 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائهما فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

محكمة جنايات القاهرة عاطلين السجن المشدد 15 سنة تشكيل عصابي مخدر الحشيش

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