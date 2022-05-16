ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في المنوفية

تمكنت قوات الأمن بالمنوفية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا بالمنوفية.

وأظهرت كاميرات المراقبة، لحظة قتل شاب بمدينة قويسنا على يد شقيقين بطلقات نارية أمام المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي، وتبين قيام شاب بإطلاق الطلقات النارية على شاب وسط المارة فسقط قتيلا كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب خلال فترة الظهيرة بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعى «ا.ع»، حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال، وفر هاربا كما قام شقيق المتهم بضربه على رأسه، بسبب خلافات سابقة بينهم.