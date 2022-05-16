الإثنين 16 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في المنوفية

المتهمين
المتهمين
ads

تمكنت قوات الأمن بالمنوفية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا  بالمنوفية.

وأظهرت كاميرات المراقبة، لحظة قتل شاب بمدينة قويسنا على يد شقيقين بطلقات نارية أمام المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي، وتبين قيام شاب بإطلاق الطلقات النارية على شاب وسط المارة فسقط قتيلا كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب خلال فترة الظهيرة بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعى «ا.ع»، حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال، وفر هاربا كما قام شقيق المتهم بضربه على رأسه، بسبب خلافات سابقة بينهم.

قتل شاب مدينة قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«المستريحين».. تاريخ من «تخريب الإخوان» وتقصير البنوك

الأكثر قراءة

دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

موقع وزارة التموين لتحديث البطاقة و تسجيل رقم المحمول

مفتوح الآن.. رابط استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

آخر موعد لتسجيل بيانات بطاقة التموين| تسجيل رقم الموبايل دعم مصر

موقع دعم مصر.. كيفية تحديث بطاقة التموين 2022 وإضافة رقم الموبايل والأفراد

«التموين» تفتح إضافة رقم الهاتف لأصحاب بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

ماجد حبته

شركات الفرد الواحد

كريم فرغلى

الجمهور فى شبكة العنكبوت

محمد رفعت

الحوار الوطنى و«الإخوان» وإذا لم تستحِ!

جمال رشدي

الشهيدة شيرين أبوعاقلة تكشف المستور

ماجد حبته

الإخوان.. فيلم كوميدى

صور

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين: 100 ألف شهيد مُنذ النكبة عام 1948

ورطة تل أبيب.. ما تداعيات مقتل "شيرين أبوعاقلة" على إسرائيل؟

في الذكرى الـ74 للنكبة.. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين