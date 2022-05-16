الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاتجاره في الهيروين.. المشدد 6 سنوات لتاجر فاكهة بطوخ

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 6 سنوات لتاجر فاكهة متهم بالاتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 31985 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 3004 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد أبو العلا"40 عاما، تاجر فاكهة، مقيم كفر منصور دائرة مركز طوخ، حاز وأحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا، فرد خرطوش، وعدد طلقتين من ذات العيار، دون ترخيص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بقيام أحمد أبو العلا تاجر فاكهة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وعلى الفور خرجت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد 6 سنوات تاجر فاكهة الهيروين مركز شرطة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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