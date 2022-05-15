الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2 يوليو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نظام العاملين بهيئة الثروة السمكية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية، الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، لجلسة 2 يوليو للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 104 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية الصادر بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 174 لسنة 1984.

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