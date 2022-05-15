دعم مصر.. رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

يبحث المستفيدين من بطاقة التموين وصرف بونات الخبر ممن حصلوا على رسائل تفيد بضرورة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 عن موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل.

بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية

ويأتي تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ؛ لتجنب ايقاف بطاقة التموين ، حيث أمهلت وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية مهلة 14 يوما تنتهي في 25 مايو 2022 وبعدها سيتم ايقاف البطاقة عن صرف السلع الغذائية وكذلك صرف الخبز بسبب عدم التحديث.

ويأتي إجراء تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 من أجل ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

رابط موقع دعم مصر لخدمة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

يتم تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 من خلال تنشيط بطاقة التموين ثم ادخال رقم تليفون رب الأسرة .

في البداية يقوم رب الاسرة بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنا tamwin.com.eg

اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

يطلب الموقع الرسمي للتموين رقم البطاقة المكون من 12 رقم مدون على البطاقة .

ثم يقوم المواطن بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

وبذلك يتم استلام رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة، عليه شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية وذلك كما نوهت وزارة التموين من خلال بيانها الرسمي الذي تم نشره في العديد من المواقع الرسمية وتضمنت رسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة محددة للمواطنين حاملي بطاقة التموين الذين تسلموا رسالة نصية بتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر البون، إذ منحت وزارة التموين مهلة حتى أسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات وتسجيل رقم الهاتف لأصحاب بطاقات التموين.

وقد يجد المواطن بعض الصعوبة في الدخول على الموقع نظرا للكثافة الشديدة وإقبال المستفيدين على تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022.

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات غير اضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 ومنها: اصدار بدل لبطاقة التموين، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة الطلب.