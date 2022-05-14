التصريح بدفن جثة شخص دهسته سيارة في المرج

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شخص دهسته سيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بدائرة المرج في شرق القاهرة، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتبين من تقرير الصفة التشريحية حول واقعة وفاة شخص أثناء عبوره الطريق فى منطقة عزبة النخل، أن سائق السيارة التى صدمت المتوفى، كان يقود بسرعة كبيرة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، وعدم قدرته التحكم فى سرعته، ونتج عنه مصرع الضحية.

ولقى شخص مصرعه أثناء عبوره شارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النخل، ما تسبب فى زحام مرورى للقادم لمناطق المرج القديمة، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بدهس سيارة لشخص بشارع 6 أكتوبر بمنطقة عزبة النخل، وظهرت كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث، ونقل المتوفي إلى المستشفي، وتم التحفظ على السائق وتم رفع آثار الحادث.