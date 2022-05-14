موعد بدء تقديم المدارس التجريبية 2022 لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

يستعد أولياء الأمور لبدء تقديم المدارس التجريبية 2022 والذي تستعد وزارة التربية والتعليم لتحديدها خلال أيام قليلة، استعدادًا لفتح باب تقديم المدارس التجريبية 2022 وذلك فى شهر يونيو المقبل، ويستمر التقديم من 1 يونيو وحتى 30 يونيو.

تقديم المدارس التجريبية 2022

وتقرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تقديم المدارس التجريبي 2022 إلكترونياً بجميع محافظات الجمهورية دون الحاجة إلى تقديم أوراق في المدارس التجريبية، ذلك من خلال بعض الروابط الالكترونية التي تخصصها مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات للتقديم.

شروط تقديم المدارس التجريبية 2022

وضعت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الطالب قبل تقديم المدارس التجريبية، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون بلغ الطالب 4 سنوات ولم يتجاوز 6 سنوات، وترفض وزارة التربية والتعليم تقديم أى استثناءات للطلاب ممن لا يطابق معها معايير القبول في المدارس التجريبية، وشددت على ضرورة الالتزام أيضًا بأن يكون التقديم في الإطار الجغرافي لسكن ولي الأمر.

ويلتزم ولي الأمر أثناء التقديم للمدارس التجريبية بتوقيع إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات، مع تعهد كتابي بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق، وتشترط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

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موعد تقديم للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال

ويستعد أولياء الأمور خلال هذه الفترة لتقديم أوراق الطلاب للالتحاق بالصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي 2022- 2023، وتبدأ فترة التقديم بالمدارس للصف الأول الابتدائي يوم 1 يونيو المقبل، ويستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 من الشهر ذاته، عبر الموقع الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة حال وجود أخطاء في بيانات الطالب، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائي.