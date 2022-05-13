الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء تقديم المدارس رياض الأطفال 2022

رياض الأطفال
رياض الأطفال
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يشهد محرك البحث العالمي جوجل كثافة شديدة بالبحث عن موعد بدء تقديم المدارس رياض الأطفال 2022 لقرب افتتاح الموقع من جديد لتقديم الدفعة الجديدة من الأطفال للقبول بالمدارس المصرية لتبدأ فترة التقديم بالمدارس برياض الأطفال يوم 1 يونيو المقبل، ويستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 من الشهر ذاته، عبر الموقع الرسمي.

موعد بدء تقديم المدارس رياض الأطفال 2022

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فترة التقديم بالمدارس لرياض الأطفال سيبدأ يوم 1 يونيو المقبل، ويستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى يوم 31 من الشهر ذاته، عبر الموقع الرسمي، ويمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة حال وجود أخطاء في بيانات الطالب، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائي، وبعدها يتولى ولي الأمر عمل استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي.

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

 

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بمحافظة القاهرة

موعد بدء تقديم المدارس رياض الاطفال 2022

 

شروط تقديم المدارس رياض الأطفال 2022

  • ألا يقل عمر الطالب في 1 أكتوبر 2022 عن 6 سنوات.
  • التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الفترة المتاحة.
  • تقديم الملف الورقي في الفترة الرسمية.
  • مراعاة صحة البيانات المدخلة.
  • اختيار أقرب مدرسة قريبة من سكن الأسرة.
  • يمكن اختيار أكثر من مدرسة في الرغبات.
  • تكون نتيجة تنسيق المدارس قرب نطاق مسكن الأسرة.

 

موعد بدء تقديم المدارس رياض الأطفال 2022

 

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بقيادة محمد عطية، مدير المديرية، ظهور نتيجة مرحلة رياض الأطفال على موقع المديرية الرسمي، مشيرة إلى أنه تم تسكين التلاميذ الذين لم يقوموا بتعديل رغباتهم وذلك حرصا من المديرية على مستقبل الطلاب، موضحة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة قبول تلاميذ رياض الأطفال عبر الرابط التالي: www.cairogovresults.com

ويعتمد نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه بالعام الدراسي 2018/2019، ووصل للصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الجاري 2021/2022، فيما يدرس الطلاب بالنظام الجديد مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والباقة “اكتشف”، التي يتم تفكيكها بالرابع الابتدائي لمواد العلوم والدراسات والمهارات المهنية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

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