يبحث المواطنين من ذوي الهمم وكذلك أسرهم عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة؛ للتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي من شأنها منح فئة ذوي الهمم مزايا كثيرة حتى يتم دمجهم في المجتمع.

وترتفع معدلات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" على موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطنين عن طريق خطوات بسيطة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تساعدهم في الحصول على حقوقهم التي تكفلها لهم الدولة، حسب المادة 10 لسنة 2018.

في البداية يجب تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن من خلال هذا الرابط "من هنا"

اختيار الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

كتابة كافة البيانات التي تم تسجيلها وقت التقديم (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد..).

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم.

تحديد موعد مكان إجراء الفحوصات الطبية.

اختيار وسيلة الاستلام.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين.

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الإعفاء من الضرائب.

الدمج في المدارس.

الدمج في المعاهد والجامعات.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم، والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

خصومات على الأندية الرياضية.

التعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

الإجراءات القانونية ضد مدعي إعاقة

ذكر القانون أن هناك إجراءات رادعة ضد كل من يدعي الإعاقة، حيث اتخذت المنظومة الإلكترونية نظامًا للربط الشبكي لمنع التحايل والتي تمت على يد خبراء للتقييم الوظيفي لذوي الإعاقة في مكاتب تأهيل ذوي الإعاقة.