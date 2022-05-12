الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل الثانوى

المجمع التكنولوجي
المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي
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يبحث الكثير من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2022، عن موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي، بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 التي تبدأ في نهاية شهر مايو الجاري، حتى يتمكن الطلاب في الالتحاق بمدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 وأولياء أمور من خلال هذا التقرير موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

 

موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوى

 

حددت مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي موعد بدء التقديم للعام الدراسي 2022 -2023، والذي يبدأ في شهر يونيو المقبل، وتمنح درجة البكالوريوس لخريجيها نظرًا للنظام الدراسي الذي تتبعه والذي يستمر لـ7 سنوات كاملة.

ويمنح المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي العديد من المزايا للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق به، كما أنه يعد أحد بدائل الثانوية العامة.

 

أماكن مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

 

توجد مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي في العناوين التالية:

  • مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بالأميرية.
  • مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بالفيوم.
  • مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بأسيوط.
  • مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بأبوغالب.

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كيفية التقديم في المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي 2022- 2023

 

على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، الدخول والاطلاع على رابط وخطوات التسجيل في مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية 2022.

ويتم التسجيل ببضع خطوات:

  1. يجب أن يكون لدى الطالب حساب على Gmail أو إنشاء بريد إلكتروني عليه.
  2. عمل ملف إلكتروني بصيغة PDF يتضمن صورة شخصية للطالب، شهادة ميلاده، الشهادة الإعدادية له وأخيرًا الرقم القومي لولي أمر الطالب.
  3. الدخول على رابط التسجيل من هنا
  4. ادخل اسم الطالب.
  5. ادخل تاريخ الميلاد.
  6. اختر النوع.
  7. اختر الجنسية.
  8. اكتب العنوان بالتفصيل.
  9. اكتب اسم المحافظة.
  10. اكتب اسم القرية أو الشياخة.
  11. اكتب الرقم القومي المدون على شهادة ميلاد الطالب.
  12. أدخل رقم هاتف محمول يكون مشتركًا في تطبيق واتس آب.
  13. اكتب عنوان البريد الإلكتروني للطالب.
  14. اضغط على أيقونة التالي.
  15. اتبع باقي الخطوات المطلوبة.
  16. الاحتفاظ بالرسالة التي ستظهر بعد إتمام عملية التسجيل.
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