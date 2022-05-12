موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجى المتكامل الثانوى

يبحث الكثير من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2022، عن موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي، بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 التي تبدأ في نهاية شهر مايو الجاري، حتى يتمكن الطلاب في الالتحاق بمدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

ويستعرض "الدستور" لقرائه من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 وأولياء أمور من خلال هذا التقرير موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

موعد بدء تقديم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوى

حددت مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي موعد بدء التقديم للعام الدراسي 2022 -2023، والذي يبدأ في شهر يونيو المقبل، وتمنح درجة البكالوريوس لخريجيها نظرًا للنظام الدراسي الذي تتبعه والذي يستمر لـ7 سنوات كاملة.

ويمنح المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي العديد من المزايا للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق به، كما أنه يعد أحد بدائل الثانوية العامة.

أماكن مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

توجد مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي في العناوين التالية:

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بالأميرية.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بالفيوم.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بأسيوط.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي بأبوغالب.

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كيفية التقديم في المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي 2022- 2023

على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، الدخول والاطلاع على رابط وخطوات التسجيل في مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية 2022.

ويتم التسجيل ببضع خطوات: