الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين تخصصا فى سرقة المساكن بالزاوية الحمراء

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالزاوية الحمراء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب" وأمرت باستدعاء المجنى عليهم لسماع أقوالهم وعرض عليهم المضبوطات.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان "لهما معلومات جنائية "- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة شقق شخص مكافحة قسم شرطة القاهرة تشكيل عصابي أسلوب كسر الباب الزاوية الحمراء

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وائل لطفي

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