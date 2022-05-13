النيابة تستمع لأقوال المصابين فى حادث «جوزيف تيتو» بالنزهة

تستمع النيابة العامة لأقوال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بين سيارة ملاكي، وأخرى «ميكروباص» أعلى محور «جوزيف تيتو» بمنطقة النزهة، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور جوزيف تيتو، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وجرى الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات.