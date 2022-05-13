مصرع شاب تحت عجلات القطار في الغربية

لقى مسن مصرعه تحت عجلات قطار "طنطا - المنصورة"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة.

كان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغا بمصرع شخص صدمة قطار أمام البوابة الثانية بدائرة قسم ثان المحلة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة وشرطة النجدة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

وتبين مصرع رجل مسن يدعى "صالح م" يبلغ من العمر 70 عاما، وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر حادث اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديدية بالبوابة الثانية بمنطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم والتصريح بدفن الجثة.