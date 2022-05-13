إزالة مخالفات وتعديات في حملة لشرطة المرافق بالجيزة

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة، بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء.

وأثمرت الحملة التي استهدفت المنطقة الأثرية في الهرم، والطالبية، وبولاق الدكرور، والدقي، ومدينة 6 أكتوبر، والوراق، عن تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالباعة المتجولين، والمحلات التجارية، والكافيهات.

كما أسفرت الحملة عن إزالة مخالفات لمدرجات فاكهة، واستاندات وحواجز حديدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.