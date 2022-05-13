«المسطحات المائية»: ضبط 552 طن منتجات مجهولة ومخلفات خطرة بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مئات الأطنان من المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء ممدوح الضبع، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص بالقليوبية، بداخله 54 طنًا من المواد البلاستيكية الخام، و17 طن مخلفات إلكترونية خطرة، و20 طن معطرات مغشوشة ومقلدة، و33 طن مواد غذائية مجهولة المصدر.

ونجحت الحملات بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث شرطة البيئة والمسطحات، في ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص بالقليوبية، بمضبوطات بلغت 61 طن مخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة، و89 طن ملح طعام مغشوش، و8.5 أطنان غراء مغشوش، و14.5 مواد بلاستيكية مقلدة.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تمكنت الإدارة من ضبط 34 قضية بالبحيرة والقليوبية، بمضبوطات بلغت 14.5 طن أعلاف و6705 عبوة مخصبات زراعية وأدوية بيطرية بدون ترخيص، وضبط 4 قضايا بالمنوفية، بمضبوطات بلغت 64 طن و16650 عبوة أسمدة ومبيدات ومخضبات زراعية، و1.25 طن أعلاف بدون ترخيص.

ونجحت الإدارة في ضبط 8 قضايا بالفيوم، بمضبوطات بلغت 57 طن أعلاف بدون ترخيص، وضبط 6 قضايا بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بمضبوطات بلغت 7 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية، و79 طن أعلاف بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية.