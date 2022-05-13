الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم الجمعة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شهدت معظم الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وسط انتشار للخدمات المرورية.

وانتظمت الحركة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميادين: روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد؛ حالة من الانسيابية والسهولة في سير السيارات والحركة المرورية.

كما شهدت حركة المرور أعلى كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس، انتظام تاما.
وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة زحاما مروريًّا تامًا، بالإضافة إلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر، وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السير بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مُرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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