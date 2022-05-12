سقوط عصابة تجارة «الشابو» في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشابو، وذلك قبل ترويجها على العملاء بدائرة قسم ثان.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام 3 عاطلين بقسم ثان، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة قسم ثان سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفاع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان شرطة سوهاج، من ضبط عناصر التشكيل دائرة قسم ثان سوهاج،وتبين أنهم “عمرو ن ف ف ا 43 سنة” عاطل ويقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية -جرائم نت- "ومحمد ع ز ع " 39 سنة عاطل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والمسجل إجرامياً شقي خطر "سرقات عامة" والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة "اتجار بالمواد المخدرة" والسابق اتهامه فـي عدة قضايا أخرهم القضية "مخدرات" و"محمد خ ع ع ر 37 سنة" عاطل ويقيم قسم أول سوهاج بتكوين تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص فـي الإتجار فـي المواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمسكن الأول دائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 200 جرام - ميزان حساس و3 هاتف محمول مبلغ 1200 جنيهاً و3 قطع سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهواتف للاتصال بعملائهم.