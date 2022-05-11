يبحث المواطنون من أصحاب المعاشات عن خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني 2022، لكي تعوض الأسر المبالغ التي صرفها المواطنون خلال الشهر الماضي في شهر رمضان وعيد الفطر 2022، وتعمل الحكومة خلال تلك الفترة على مساعدة أصحاب المعاشات في مواجهة أعباء الحياة نظرًا لما قدموه وبذلوه طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن.

الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني 2022

ويستعرض "الدستور" لقراءه من أصحاب المعاشات خلال ذلك التقرير خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم التأميني 2022.

الدخول على الموقع الالكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (من هنا)

اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام على الرقم التأمينى.

تسجيل البيانات الأساسية: الرقم القومي – الاسم الأول للأم.

ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت.

اضغط على إرسال الطلب.

قد يهمك أيضًا: أحمد مكي يبدأ تحضيرات «الكبير أوي 7» في أغسطس

يذكر أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات على 4 دفعات متساوية بنظام ربع سنوية، والتي بدأت في يوليو 2020، على أن تنتهي مع معاش شهر أبريل 2021.



وكانت الدفعة الأولى في شهر يوليو 2020، ثم تلاها الدفعة الثانية في أكتوبر 2020، على أن تكون الدفعة الثالثة في شهر يناير الجاري، ومن ثم البدء في الدفعة الرابعة في أبريل 2021، ثم صرفت الدفعة الخامسة علاوتها في أبريل 2022.

رابط الاستعلام عن استحقاق العلاوات الخمس

ولمعرفة استحقاق المستفيدين للعلاوات من عدمه سيتم عمل استبيان إلكتروني من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من هنا.



ويجب الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين وكذلك لتشجيع المواطنين على الدفع اإليكتروني.

وجرى صرف العلاوات الخمس لمستحقيها، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد قضى الحكم القضائي بصرف المستحقين الأجر المتغير بنسبة 80%؜، لافتا إلى أنه جرى صرف العلاوات بدون حكم قضائي، وذلك قرار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك ردا على قضاء المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة، لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا، ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.