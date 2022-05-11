الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطلين قتلا ربة منزل وشرعا فى قتل آخر بالقليوبية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة عاطلين، بالسجن المؤبد بتهمة قتل ربة منزل والشروع في قتل آخر واستعراض القوة ضد عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة قليوب باستخدام الأسلحة النارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16400 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة قليوب،  أن المتهمين "محمد ر ع"، و"محمود ر ع"، عاطلين، مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، استعرضا القوة والعنف ضد المجني عليهما "أمينة م"، و"سامي ج"، وأهالي شارع علي عبدالفتاح بناحية أم بيومي بدائرة المركز، بقصد فرض السطوة عليهم، بأن قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بواسطة سلاحين ناريين "بندقية آلية وفرد خرطوش"، كانا بحوزتهما، لتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف  أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليها "أمينة. م. س"، وشرعا في قتل المجني عليه "سامي. ج"، بواسطة السلاحين الناريين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي الخلاص من المجني عليهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهما مع المجني عليه الثاني لسبب لا دخل لإرادتهما به،  بأن تم تدارك إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتها.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عاطلين السجن المؤبد قتل ربة منزل

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وائل لطفي

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